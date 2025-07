Fast 7000 Straftaten: Polizei erfasste 2024 20 Prozent mehr „Hate Crimes“

Die Polizei hat im vergangenen Jahr 6786 vorurteilsmotivierte Straftaten registriert – rund 20 Prozent mehr als noch 2023. Am häufigsten handelte es sich um Verstöße gegen das Verbotsgesetz.

Die Zahl der erfassten „Hate Crimes“ ist im Vorjahr deutlich angestiegen. 6786 vorurteilsmotivierte Straftaten registrierte die Polizei laut dem Hate-Crime-Bericht für 2024, das sind rund 20 Prozent mehr als 2023 (5668). Das häufigste Motiv war erneut die Weltanschauung, hier gab es mit 45 Prozent mehr Nennungen auch den stärksten Anstieg. 2024 wurde dieses Motiv 3935 Mal dokumentiert. Die Aufklärungsquote bei Hate Crimes blieb mit 67 Prozent in etwa gleich hoch.

Insgesamt wurden laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Innenministeriums 7614 Vorurteilsmotive dokumentiert, kann eine Tat doch mehrere Motive haben. Nach der Weltanschauung war die nationale bzw. ethnische Herkunft (1581 Mal) das häufigste Motiv, darauf folgten die Religion (763), die Hautfarbe (417) und die sexuelle Orientierung (317). Letztere kam 2024 zu 29 Prozent seltener als Motiv vor als noch 2023. Auch finden sich unter den Motiven 238 Mal das Geschlecht, 136 Mal der soziale Status, 125 Mal Behinderungen und 102 Mal das Alter.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich – verglichen mit der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen – wie in den Jahren zuvor häufiger um Minderjährige. Mit 86 Prozent waren die meisten Tatverdächtigen außerdem Männer – das ist mehr als bei der Gesamtkriminalität (78 Prozent Männer). Vergleichsweise gering ist der Anteil ausländischer Staatsbürger an den Tatverdächtigen – bei den Hate Crimes sind es 26 Prozent, bei der Gesamtkriminalität 47 Prozent. So waren beispielsweise bei drei von fünf Straftaten mit frauenfeindlichen Motiven Österreicher tatverdächtig.