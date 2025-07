Sportlicher Höhenflug: Sechster Heinfelser Turmlauf begeistert Teilnehmer und Zuschauer

Die Strecke führte die Teilnehmer von der historischen Punbrugge bis zur Spitze des Bergfrieds auf Burg Heinfels. Läufer aller Altersklassen stellten sich der Herausforderung von 1,1 Kilometern Länge, 140 Höhenmetern und 265 Stufen.

Heinfels – Der Turmlauf, der sich mittlerweile als fester Bestandteil im Tiroler Sportkalender etabliert hat, lockte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Sportbegeisterte an. In der Rennklasse setzte sich Michael Brunner mit einer Zeit von 5:40,5 Minuten durch. Auf den Plätzen folgten Armin Leiter (6:03,2) und Michael Steiner (6:28,5). Bei den Damen triumphierte Laura Steinwandter vom ASC 2000 Toblach in 8:16,9 Minuten, die sich damit auch den Sieg in der U18-Klasse sicherte.

Besonders bemerkenswert war der Sieg von Magdalena Pircher in der Hobbyklasse. Sie meisterte die Strecke barfuß in 9:45,1 Minuten und gewann damit die Mittelzeit-Wertung. Christian Trojer von der Bergrettung Sillian und Michael Prümmer komplettierten das Podium in dieser Kategorie.

Staffel-Highlight: Feuerwehr, Musik und Rotes Kreuz im Einsatz

Ein Highlight des Tages war der Staffellauf, bei dem elf Dreierteams an den Start gingen. Hier bot sich den Zuschauern ein buntes Spektakel: Die Musikkapelle Heinfels trat in voller Musiktracht an, die Feuerwehr Strassen präsentierte sich in Einsatzmontur, und das Rote Kreuz Sillian bewältigte die Strecke mit Einsatzrucksäcken. Den Sieg sicherte sich das Team der Freiwilligen Feuerwehr Glanz mit einer Zeit von 4:46,6 Minuten.

© Peter Leiter

Auch der Nachwuchs kam beim Heinfelser Turmlauf nicht zu kurz. Der Kinderlauf, der am Nachmittag stattfand, führte über eine angepasste Strecke vom Parkplatz Nord zum Festplatz. Hier bewältigten die jungen Athleten 400 Meter und 35 Höhenmeter. Lukas Gutwenger (Jahrgang 2014) setzte sich mit einer Zeit von 1:31,0 Minuten an die Spitze, gefolgt von Nico Bodner und Marie Bachmann.

© Peter Leiter