Downhill-Spektakel in Lienz: Internationales Radsport Event lockt Weltklasse-Athleten

Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbands Osttirol, sieht in dem Event eine Bestätigung für die Investitionen in den Bikepark Lienz: "Das große internationale Interesse zeigt, dass die Entscheidung zum Ausbau des Bikeparks richtig war. Wir werden auch in Zukunft an der Erweiterung und Attraktivierung festhalten."