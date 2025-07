Appell von Bischof Glettler zu Gaza: „Katastrophe“ muss beendet werden

Innsbruck/Den Haag – Mit einem dramatischen Appell zu Israels Krieg gegen die militante Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat sich der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler „zutiefst erschüttert“ zu Wort gemeldet. „Diese verheerende Katastrophe muss beendet werden“, forderte Glettler laut Kathpress am Dienstag. Die Tötung von Zivilisten, wie sie durch Israels Militär erneut am Wochenende bei Verteilungszentren für Hilfsgüter geschehen sei, könne durch nichts gerechtfertigt werden.

Der Bischof hatte am Montag den Internationalen Gerichtshof (IGH) in der niederländischen Stadt Den Haag besucht. Er sprach sich in diesem Zusammenhang auch dafür aus, dass sich die Verantwortlichen auf beiden Seiten des Konflikts für die von ihnen verübten Kriegsverbrechen vor dem höchsten UNO-Gericht verantworten müssen.