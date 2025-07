Deutschland mit 2:0 im Mini-Davis-Cup in Kitzbühel: Ofner und Neumayer out

Der „Mini-Davis-Cup“ am Dienstag in Kitzbühel zwischen Österreich und Deutschland ging mit 2:0 klar an die Gäste. Lukas Neumayer verlor gegen Yannick Hanfmann 5:7,2:6. Der 22-jährige Salzburger vergab dabei im ersten Satz gleich zwei Satzbälle und wartet weiter auf seinen zweiten Sieg auf der ATP-Tour.