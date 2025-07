Zwei Satzbälle vergeben: Neumayer in Kitzbühel in erster Runde out

Mit Lukas Neumayer scheiterte der erste von drei Österreichern, die am Dienstag bei den Generali Open in Kitzbühel im Einsatz sind, in Runde eins. Der 22-jährige Salzburger unterlag dem deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann mit 5:7,2:6, vergab dabei im ersten Satz zwei Satzbälle. Neumayer hält damit auf ATP-Tour-Level nun bei 1:3-Niederlagen. Den bisher einzigen Sieg hatte er im Vorjahr, ebenfalls in der Gamsstadt, in Runde eins über Sebastian Ofner gefeiert.