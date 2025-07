Technologie studieren – neben dem Job, mitten im Leben

Berufsbegleitende Studiengänge an der FH Kufstein Tirol verbinden Technik, Praxis und Karrierechancen – wer sich jetzt bewirbt, kann noch im Herbst starten. Für ausgewählte Bachelor- und Masterprogramme wurde die Anmeldefrist in den Sommer hinein verlängert.

Etwas konstruieren, mit eigenen Händen bauen, nach eigenen Berechnungen programmieren – das ist es, was viele an Technik fasziniert. Diese Freude an Kreativität, Forschergeist und Innovation fördert die FH Kufstein Tirol in ihren technischen Studiengängen. Wer sich für Software, Daten, smarte Produkte oder die digitale Transformation interessiert, findet hier das passende Studium – auch neben dem Beruf.