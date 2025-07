Zerstückelte Frauenleiche in Kühlschrank entdeckt: 37-Jähriger in Österreich festgenommen

Der 37-jährige Verdächtige soll drei Menschen in der bayerischen Stadt Zwiesel getötet haben. Er wurde am Linzer Hauptbahnhof festgenommen und sei geständig.

In einem Haus in Zwiesel im deutschen Bundesland Bayern sind drei Leichen gefunden worden. Man gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 37 Jahre alter Verdächtiger wurde in Österreich festgenommen. Ein Passant hatte Sonntagabend der Polizei in Linz mitgeteilt, dass in der Nähe des Hauptbahnhofes ein Mann weinend am Boden liege. Im Spital habe dieser später gesagt, drei Menschen getötet zu haben. Er soll nach Deutschland ausgeliefert werden.