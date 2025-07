Obduktion stellte fest: Extremsportler Felix Baumgartner starb beim Aufprall

Bei der Obduktion des am Donnerstag tödlich verunglückten Extremsportlers Felix Baumgartner sind von den Gerichtsmedizinern Verletzungen an der Wirbelsäule festgestellt worden.

Fermo – Bei der Obduktion des am Donnerstag tödlich verunglückten Extremsportlers Felix Baumgartner, die in der mittelitalienischen Stadt Fermo durchgeführt worden ist, sind von den Gerichtsmedizinern Verletzungen an der Wirbelsäule und die Durchtrennung des Rückenmarks festgestellt worden. Das berichteten italienische Medien am Dienstag.