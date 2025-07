Zehn Euro für eine Packung Zigaretten? EU will Tabaksteuer kräftig anheben

Mit einer deutlich höheren Tabaksteuer auf Zigaretten und andere Nikotinprodukte will die EU-Kommission Milliarden für das eigene Budget aufbringen. Saftige Preiserhöhungen in den heimischen Trafiken wären die Folge. Ob der Plan tatsächlich umgesetzt wird, ist aber noch fraglich.

Wien, Brüssel – RaucherInnen könnten künftig in der Trafik deutlich tiefer in die Geldtasche greifen müssen. Die EU-Kommission plant eine kräftige Erhöhung der Tabaksteuer ab 2028, berichten der Kurier und Der Standard. Konkret soll die Mindeststeuer schrittweise auf 215 Euro pro 1000 Stück Zigaretten ansteigen. Aktuell liegt sie in Österreich bei „nur“ 83,50 Euro plus 32 Prozent des Verkaufspreises.