Tote Schafe im Gschnitztal, verletzte Kühe in Aurach: Zwei Wölfe zum Abschuss freigegeben

Trins, Aurach – Elf Abschussverordnungen für Wölfe hatte das Land Tirol heuer bereits erlassen. Nun kommen zwei weitere dazu. Auf einer Alm in Trins im Gschnitztal seien bereits am 7. Juli acht tote Schafe gefunden worden, teilte das Land am Dienstag mit. Vergangenen Donnerstag seien zudem auf einer Alm in Aurach zwei verletzte Rinder entdeckt worden. Bei beiden Fällen bestehe der Verdacht auf Wolfsrisse.