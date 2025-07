UNO-Gericht entscheidet am Mittwoch, ob Staaten zum Klimaschutz verpflichtet sind

Tausende Male wurde schon versucht, Staaten und Unternehmen mit Klagen zum effektiven Klimaschutz zu verpflichten. Am Mittwoch steht eine weitere Entscheidung an.

Den Haag – Die Klimakrise und ihre katastrophalen Auswirkungen sind offensichtlich, dennoch können sich Staaten nicht zu einem entschiedenen Gegensteuern durchringen. Aus Frustration darüber wenden sich immer mehr einzelne Betroffene, Organisationen oder auch ganze Staaten an Gerichte. „Wenn politische Systeme versagen, wird die Justiz als ein Werkzeug angesehen, (...) die Umsetzung von eingegangenen Verpflichtungen zu erzwingen“, sagt Andrew Raine vom UNO-Umweltprogramm (UNEP).

Bis Ende 2024 wurden annähernd 3000 Klimaklagen in fast 60 Staaten eingereicht, wie das Forschungsinstitut Grantham darlegt. So beschäftigt beispielsweise derzeit eine Klimaklage von österreichischen Kindern und Jugendlichen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Nicht alle Klagen sind erfolgreich, und manche von ihnen richteten sich sogar gegen Klimaschutzmaßnahmen. Es gab in den vergangenen Jahren aber auch Verfahren, die eine entschiedenere Klimapolitik erzwangen. So räumten die obersten deutschen Verfassungsrichter 2021 mit ihrem Urteil dem Recht auf Klimaschutz Verfassungsrang ein.

Eine für Mittwoch erwartete Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs (IGH) wurde vom südpazifischen Inselstaat Vanuatu eingefordert. Das besonders stark von den Folgen der Erderwärmung bedrohte Land will vom höchsten UNO-Gericht wissen, ob die Staaten verpflichtet sind, ihren Treib­hausgasausstoß zu verringern. Dahinter steht die Frage, ob große Treibhausgasemittenten rechtliche Konsequenzen fürchten müssen, und wenn ja, welche.

„Das sind Fragen der globalen Gerechtigkeit“, sagt der New Yorker Klima-Rechtsexperte César Rodríguez-Garavito. Das Gerichtsverfahren berühre kontroverse Fragen wie Reparationszahlungen für Klimaschäden an diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen.