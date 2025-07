Auto und Moped kollidierten in Hall: Zwei 16-Jährige verletzt

Hall – Bei einer Kollision zwischen einem Moped und einem Auto wurden am Dienstag in Hall zwei Jugendliche verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren kurz vor 7 Uhr früh auf der Tiroler Straße (B 171) unterwegs. Als die 44-jährige Autofahrerin in die Trientlstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß, berichtet die Polizei.