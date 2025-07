Last-Minute-Ausgleich und Elfmeter-Nachschuss: England im EM-Finale

Die Titelverteidigerinnen stehen im Finale: England bezwang am Dienstagabend Italien in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel 2:1.

Nach einem weiteren Fußball-Krimi erreichte Titelverteidiger England erneut das EM-Finale. Die Lionesses siegten in einem packenden K.o.-Duell 2:1 (1:1,0:1) nach Verlängerung gegen Überraschungs-Halbfinalist Italien. Am Sonntag trifft das Team von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman in Basel auf Weltmeister Spanien oder den achtfachen Titelgewinner Deutschland. Die beiden Teams spielen an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ORF 1) in Zürich ums Final-Ticket.

Englands Titeltraum schien bereits geplatzt, ehe der eingewechselten Michelle Agyemang (90.+6) tief in der Nachspielzeit nach langem Rückstand doch nach das 1:1 gelang – Verlängerung. In dieser traf Agyemang in der 116. Minute mit einem Heber zunächst die Latte, ehe Chloe Kelly (119.) einen Foulelfmeter im Nachschuss zum 2:1 verwandelte.

Barbara Bonansea (33.) hatte Italien vor 26.539 Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst in Führung gebracht. Im Viertelfinale hatte sich England nach 0:2-Rückstand im Elfmeterschießen gegen Schweden durchgesetzt.

Erfolgsgarantin Wiegman