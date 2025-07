Häme über Trump-Attentat: Prozess gegen Comedian El Hotzo

Der Comedian und Satiriker Sebastian Hotz alias El Hotzo muss sich am Mittwoch (9.00 Uhr) in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht in Berlin verantworten. Der 29-Jährige hatte sich vor einem Jahr auf X kontrovers zum Attentat auf Donald Trump geäußert, der mitten im Wahlkampf um das Präsidentenamt von Schüssen verletzt worden war. Die Staatsanwaltschaft wirft Hotz die Billigung einer Straftat vor.