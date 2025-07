EU-Ministertreffen zum Kampf gegen organisierte Kriminalität

Das informelle Treffen der EU-Justizministerinnen und -minister am Mittwoch in Kopenhagen steht im Zeichen des Kampfes gegen organisierte Kriminalität sowie gegen Gewalt gegen Kinder und für mehr Kinderrechte. Weiters soll über die geplanten Vereinfachungen bei der EU-Gesetzgebung diskutiert werden, mit einem Schwerpunkt auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Für Österreich ist Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) in Dänemark dabei.

"Gewalt gegen Kinder ist in keiner Form akzeptabel. In Österreich ist das Verbot von Gewalt in der Erziehung bereits seit über 30 Jahren gesetzlich verankert. Trotzdem werden Kinder weiter Opfer von häuslicher Gewalt. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren umfangreiche Maßnahmen gesetzt, um diese Kinder besser zu unterstützen. Fest steht: Alle Kinder in der EU sollen in Sicherheit, Würde und frei von Gewalt aufwachsen - ich bin zuversichtlich, dass der dänische Vorsitz hier wichtige weitere Schritte setzen wird", so Sporrer im Vorfeld zur APA.