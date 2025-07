Neuer Präsident kommt - Tusk baut polnische Regierung um

Vor Amtsantritt des rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki in Polen baut Ministerpräsident Donald Tusk seine Mitte-Links-Regierung um. Die neue Besetzung will er am Mittwoch (10.00 Uhr) in Warschau vorstellen. Bei zentralen Ressorts wie Inneres, Äußeres und Verteidigung werden keine Änderungen erwartet. Das Kabinett soll aber kleiner und effektiver werden.