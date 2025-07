Merz empfängt Macron in Berlin

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz wird am Mittwochabend den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Berlin zu einem Abendessen empfangen. Es ist der erste Deutschlandbesuch Macrons seit dem Regierungswechsel in Deutschland am 6. Mai. Am Tag nach seiner Wahl zum Kanzler war Merz nach Paris aufgebrochen, um zusammen mit Macron einen "Neustart" in den unter seinem Vorgänger Olaf Scholz deutlich abgekühlten deutsch-französischen Beziehungen einzuläuten.