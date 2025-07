Topsy Küppers bekommt Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof

Die im Juni verstorbene große Dame der kleinen Kunst, Topsy Küppers, erhält ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Freunde, Wegbegleiter und Fans der Schauspielerin, Sängerin und Autorin können sich am Donnerstag, 31. Juli, ab 14 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Trauerfeier (Halle 1, Tor 2) von ihr verabschieden, teilte die Bestattung Wien mit. Im Anschluss wird die Urne der Verstorbenen beigesetzt.

Küppers, geboren 1931 in Aachen, verstarb am 14. Juni im Alter von 93 Jahren in Wien. Sie lebte seit 1962 in Österreichs Bundeshauptstadt und etablierte dort die Freie Bühne Wieden, der sie 25 Jahre lang vorstand und dort mit zahlreichen Produktionen Kleinkunstgeschichte schrieb. Inhaltlich verstand es Küppers, leichtfüßigen Witz mit ernstem Anliegen zu verknüpfen, kämpfte sie doch immer auch gegen Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus und Faschismus. Für ihr kulturelles Engagement wurde Küppers u.a. mit dem Kulturpreis der Stadt Wien, dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien, dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst sowie dem Berufstitel Professorin ausgezeichnet.