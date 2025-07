Passant entdeckte schwer verletzten Radfahrer in Hopfgarten und schlug Alarm

Eine Stunde nach dem Unfall entdeckte ein 60-Jähriger den schwer verletzten Radfahrer und verständigte die Rettungskräfte. Der 61-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Hopfgarten im Brixental – Ein 61-Jähriger unternahm am Dienstag eine Fahrradtour von Wildschönau in Richtung Holzalm (Gemeinde Hopfgarten im Brixental). Gegen 20.30 Uhr kam der Deutsche über den Rand des befahrenen Forstweges hinaus, stürzte einen Abhang hinunter und blieb rund fünf Meter unterhalb des Weges in der Böschung liegen.