27 Außenminister drängen auf Ende des Gaza-Kriegs

Wien – Auf Initiative Londons fordern 25 Außenminister und Außenministerinnen in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende des Kriegs im Gazastreifen. Unter den Unterzeichnern findet sich auch der Name von Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Anders Deutschland. Das Nachbarland mit einer ähnlich belastenden Geschichte gegenüber Juden und Jüdinnen gehört nicht zu den Unterzeichnern.

In der jüngeren Vergangenheit stellte sich Österreichs Außenpolitik immerzu auf die Seite Israels. Anders als noch unter der Außenpolitik Bruno Kreiskys (SPÖ), der gegenüber dem Nahen Osten eine Vermittlerrolle einnahm, die PLO anerkannte und sich früh für eine Zwei-Staaten-Lösung aussprach, kam es unter Sebastian Kurz (ÖVP) zu einem radikalen Wandel in der Nahost-Politik und zu einer offenen Sympathie der Politik von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netan- yahu.

Kommt es also zu einer Abkehr der Politik von Kurz? Im Außenministerium will man nichts von einem Wandel wissen. „Österreich pflegt weiter seine guten Beziehungen zu Israel. Österreich ist sich auch seiner historischen Rolle bewusst“, hieß es aus dem Büro der Außenministerin. Man erinnerte an Meinl-Reisingers Besuch in Israel und das kürzlich stattgefundene Treffen in Wien mit ihren Amtskollegen aus Deutschland, Johann Wadephul, und Israel, Gideon Saar. Das Außenamt wies zudem darauf hin, dass sich die jüngsten Aussagen der Außenministerin auch in der Erklärung der mittlerweile 27 Außenminister finden.