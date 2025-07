Elton John, David Beckham, Metallica und Co.: Die Reaktionen auf den Tod von Ozzy Osbourne

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne, den legendären britischen Heavy-Metal-Sänger, der am Dienstag verstarb. Zahlreiche Prominente wie Elton John, David Beckham oder Rod Stewart würdigten den wegweisenden Künstler in den sozialen Medien.

Black-Sabbath-Mitbegründer Tony Iommi schrieb im Kurznachrichtendienst X: „Ich kann es einfach nicht glauben!“ Es sei eine so herzzerreißende Nachricht, dass ihm die Worte fehlten, so der 77-Jährige. Er und die anderen Black-Sabbath-Mitglieder hätten ihren Bruder verloren.

Der Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood schrieb auf X: „Ich bin so traurig über die Nachricht vom Tod Ozzy Osbournes.“ Das Konzert vor wenigen Wochen in Birmingham sei ein wunderbarer Abschied für den Sänger gewesen.

Auch Alice Cooper meldete sich zu Wort. In einem Statement gegenüber dem Hollywood Reporter würdigte Cooper die Verdienste Osbournes. „Ich habe Ozzy immer als eine Mischung aus dem Fürsten der Finsternis – so sahen ihn seine Fans – und dem Hofnarren gesehen,“ so Cooper.

Schauspieler Jason Momoa postete auf Instagram das Bild von ihm im Beisein Ozzys und seiner Frau Sharon. Dazu schreibt er: „Ich liebe dich, Ozzy Osbourne. All meine Liebe und meine Freundschaft an dich, Sharon. So dankbar. Ruhe in Frieden.“