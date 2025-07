Therapie trotz Sprachbarriere: Ankyra hilft geflüchteten und migrierten Menschen

Seit mehr als 20 Jahren bietet Ankyra Geflüchteten und Migrant:innen interkulturelle und traumaspezifische Psychotherapie an.

„Krieg, Flucht, Folter, Tod – viele unsere Klientinnen und Klienten haben Schwerstes durchlebt. Sie leiden oft unter komplexen Traumafolgestörungen“, sagt Teresa Santer, die fachliche Leiterin von Ankyra. Das Zentrum für interkulturelle und traumaspezifische Psychotherapie des Diakonie Flüchtlingsdienstes begleitet seit über 20 Jahren geflüchtete und migrierte Menschen auf ihrem Weg zu mehr seelischer Stabilität. „Wir sind die einzige Einrichtung dieser Art in Tirol – mit einem speziell auf interkulturelle und traumaspezifische Psychotherapie ausgerichteten Angebot“, betont Fariba Jabbar Khani, die Einrichtungsleiterin.

Es sind Männer, Frauen und Kinder – 400 bis 450 Klient:innen pro Jahr –, die bei Ankyra Hilfe finden. Viele kommen von selbst, manche werden von ÄrztInnen, in Krankenhäusern oder Rehaeinrichtungen dem kostenlosen Angebot zugewiesen. „Wir bekommen viele Anfragen, leider haben wir im Moment eine Wartezeit von etwa einem Jahr“, sagt Fariba Jabbar Khani.

Die lange Wartezeit sei vor allem eine Folge der begrenzten finanziellen Mittel: „Wir sind abhängig von den Förderungen, die wir bekommen.“ Auch die Kapazitäten der rund 30 Psychotherapeut:innen – sie arbeiten in eigenen Praxen, vorwiegend in Innsbruck und punktuell in den Regionen – spielen dabei eine Rolle.