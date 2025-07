Wörgl investiert in Kindergarten: Neues Wasserspiel ersetzt Teich

Die Stadt Wörgl hat den Kindergarten am Prof.-Grömer-Weg umfassend saniert. Ein neues Entwässerungskonzept schützt vor Starkregen, während ein kindgerechtes Wasserspiel den Außenbereich aufwertet. Die Kinder freuen sich besonders über einen restaurierten Betonelefanten.

Wörgl – Nach monatelangen Arbeiten erstrahlt der Kindergarten am Prof.-Grömer-Weg in Wörgl in neuem Glanz. Die Stadt Wörgl kümmert sich kontinuierlich um die Verbesserung und Sicherheit ihrer Bildungseinrichtungen.