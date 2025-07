Tragischer Jetski-Unfall: 15-Jähriger starb, Freund verlor Arm

Bei einem Unfall mit einem Jetski ist in Australien ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Teenager im Alter von 14 Jahren verlor bei dem Unfall im Georges River im Süden von Sydney einen Arm. Der Unfall hatte sich am Dienstagabend aus ungeklärter Ursache nahe einer Brücke im Vorort Sylvania ereignet, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales mit. Die beiden Freunde waren zum Zeitpunkt der Kollision auf demselben Jetski unterwegs und trugen Schwimmwesten.