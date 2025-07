Grausige Details zu Dreifachmord in Bayern: Dritte Leiche aus „Problemhaus“ identifiziert

Zwiesel, Linz – Die deutsche Polizei hat die dritte in einem Haus in Zwiesel im deutschen Bundesland Bayern gefundene Leiche identifiziert – und am Mittwoch grausige Details veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei der dritten Toten um eine 26-Jährige, die wie die beiden anderen Opfer – eine 22-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann – im selben Haus wie der mutmaßliche Täter gewohnt hat. Zudem teilte die Polizei mit: „Im Rahmen der umfangreichen Maßnahmen zur Sicherung von Spuren am gestrigen Tag konnten abgetrennte Leichenteile gefunden werden.“