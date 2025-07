Frau auf Mallorca verletzt: Nach „Hai-Alarm“ Badeverbot am Ballermann

Palma – Nach einem vermuteten Hai-Angriff ist an der Playa de Palma auf Mallorca ein mehrstündiges Badeverbot verhängt worden. Eine 85 Jahre alte italienische Urlauberin hatte kurz vor Mittag beim Baden auf Höhe des Strandlokals „Balneario 06“ – in Deutschland und Österreich als „Ballermann 6“ bekannt – eine schlimme Verletzung an der linken Wade erlitten, wie Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel berichteten. Die Urlauberin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zunächst war von einem möglichen Angriff eines Blauhais die Rede – einer auch im Mittelmeer vorkommenden Haiart, die jedoch in der Regel auf hoher See lebt und selten in Strandnähe gesichtet wird. „Schwimmen ist wegen einer möglichen Hai-Attacke verboten“, rief eine Rettungsschwimmerin nach dem Vorfall am Ballermann immer wieder in ein Megafon.