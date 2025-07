„Tatort Tirol“ ist der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Auch in der zweiten Staffel bitten wir Menschen zum Gespräch, die beruflich mit Verbrechen zu tun haben. Zu Gast in der 1. Folge ist Andrea Laske, Leiterin des Gewaltschutzzentrums Tirol. Sie spricht im Podcast darüber, wie sie Frauen helfen will, Gewaltbeziehungen zu verlassen und ihr Selbstbewusstsein wiederzufinden.