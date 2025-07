„Exxpress“ für journalistische Qualität gefördert: Babler „irritiert“, Reform geplant

Dass das Krawallmedium „Express“ 41.300 Euro Qualitätsjournalismusförderung bekommt, sorgt auch bei Medienminister Andreas Babler für Irritationen. Er will ein Paket mit einer „Vielzahl an Maßnahmen“ zur Neuaufstellung der Medienförderung präsentieren

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) zeigt sich von der Vergabe an Fördermitteln aus der Qualitätsjournalismusförderung an das umstrittene Online-Boulevardmedium Exxpress „irritiert“. „Ich kann die Kritik daran gut nachvollziehen“, sagte er am Mittwoch im „Ö1-Mittagsjournal“ und kündigte ein Reformpaket mit einer „Vielzahl an Maßnahmen“ an. Details dazu, wie die Medienförderung adaptiert werden solle, wollte er noch nicht nennen.