Endstation Achtelfinale: Misolic kämpfte vergebens

Bei den Generali Open in Kitzbühel flog am Mittwochnachmittag mit Filip Misolic auch der letzte Österreicher aus dem Bewerb.

Kitzbühel – Am Montag hatte der Steirer mit Tomas Martin Etcheverry (ARG) noch die Nummer fünf des Turniers besiegt, am Mittwochnachmittag gab es dann gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp nichts zu holen. Mit 3:6 und 6:7 musste sich Misolic geschlagen geben: „Es war schwierig für mich, einen Rhythmus zu finden. Er hat konstant aggressiv gespielt, da habe ich keine Lösung gehabt“, erklärte der 23-Jährige. „Er ist auch von der Grundlinie ziemlich konstant.“ Nun geht es in einen Kurz-Urlaub nach Kroatien, dann wartet die Hartplatz-Serie in Übersee.