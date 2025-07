Totes Rind in Kirchdorf entdeckt: Wieder Wolf zum Abschuss freigegeben

Kirchdorf i. T. – Wieder hat das Land Tirol einen Wolf zum Abschuss freigegeben, dieses Mal in Kirchberg. Auf einer Alm sei am Dienstag ein totes Rind entdeckt worden. Es bestehe der Verdacht auf einen Wolfsriss.

Außerdem sei in der Nähe eine „Losung“, also der Kot des Wolfes, gefunden worden. Diese wird gemeinsam mit entnommenen Proben zur genetischen Untersuchung nach Wien geschickt.

Die Abschussverordnung – es ist bereits die 14. in diesem Jahr – gilt wie immer für acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern. Die Jägerschaft sei bereits informiert worden.

Erst am Dienstag wurden zwei Abschussverordnungen in Tirol erlassen: eine im Gschnitztal, eine in Aurach. (TT.com)