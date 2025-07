Motorradfahrer stürzte in Osttirol über Böschung in ein Waldstück

Mittwochmittag verunfallte ein 36-jähriger Motorradfahrer in St. Jakob in Defereggen. Der Mann war gegen 12.20 Uhr auf der Defereggen Landesstraße vom Staller Sattel kommend in Richtung St. Jakob unterwegs.

Er kam in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte über eine Böschung in ein Waldstück. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden. (TT.com)