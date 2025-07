Spiel in drei Minuten gedreht: Salzburger Start in die CL-Quali geglückt

Nach 0:1-Rückstand drehte RB Salzburg in der zweiten Runde zur Champions-League-Qualifikation bei Brann Bergen (NOR) das Spiel. Nach dem 4:1-Sieg winkt der Aufstieg.

Bergen – Die „Bullen“ begannen beim norwegischen Tabellendritten, der mitten in der Saison steht, noch halbwegs gefällig, kassierten aber dann nach einem Abwehrfehler rund um Neuzugang Jacob Rasmussen das Gegentor durch Sävar Magnusson, der einen langen Ball von Eivind Helland im Rutschen gegen Goalie Alexander Schlager einschob (20.).

Das Rückspiel erfolgt kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) in Wals-Siezenheim. Der Aufsteiger spielt in der 3. Quali-Runde der Champions League gegen Club Brügge, der Verlierer in der 3. Quali-Runde der Europa League.