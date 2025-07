Der K.o.-Treffer für Deutschland fiel in der Verlängerung: Spanien im Finale

Bei der Frauen-EM in der Schweiz kommt es im Endspiel zur Neuauflage des WM-Finales. Spanien bezwang am Mittwoch im Stadion Letzigrund in Zürich Rekord-Europameister Deutschland dank eines Treffers von Weltfußballerin Aitana Bonmati in der 113. Minute nach Verlängerung hauchdünn 1:0 und gesellte sich damit zu England. Der Titelverteidiger hatte am Dienstag ebenfalls mit viel Glück Italien mit 2:1 nach Verlängerung ausgeschaltet. Das Finale steigt am Sonntag in Basel.