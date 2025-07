Trump in Epstein-Affäre weiter unter Druck

US-Justizministerin Pam Bondi hat Präsident Donald Trump laut Medienberichten im Frühjahr darüber informiert, dass sein Name neben anderen hochkarätigen Persönlichkeiten in den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorkommt. Das berichteten "Wall Street Journal" (WSJ) und "New York Times" unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte bzw. drei mit dem Austausch vertraute Personen. Das Weiße Haus wies die Berichte als "Fake News" zurück.

Dass Trumps Name als Bekannter Epsteins in Ermittlungsunterlagen auftaucht, ist per se denkbar. Daraus folgt nicht automatisch eine Schuld. So wurde er unter anderem auch in Gerichtsdokumenten in harmlosem Zusammenhang genannt. Der Republikaner war vergangene Woche von einer Journalistin gefragt worden, ob Bondi ihn darüber informiert hätte, dass sein Name in den Akten auftauche. Trump verneinte das, bestätigte aber, dass es ein kurzes Briefing gegeben habe.