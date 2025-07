Columbia University zahlt 221 Millionen an US-Regierung

Die Columbia University in New York hat sich im Streit mit der US-Regierung zu einer Zahlung in Höhe von 221 Millionen Dollar (rund 189 Millionen Euro) bereit erklärt, um ein Ende der Ermittlungen wegen Antisemitismusvorwürfen herbeizuführen. "Die Columbia University hat mit der US-Regierung eine Einigung erzielt, um Ermittlungen der Bundesbehörden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Bundesgesetze zur Diskriminierungsbekämpfung zu beenden", so die Uni am Mittwoch (Ortszeit).