Hochzeit im kleinsten Familienkreis: Nächster ÖSV-Star unter der Haube

Nußdorf am Attersee ‒ Anders als viele Branchen-Kollegen wählte ÖSV-Abfahrer Daniel Hemetsberger bei seinem Gang zum Standesamt den ruhigen Weg. Der 34-jährige Oberösterreicher aus Nußdorf am Attersee gab seiner Freundin im engsten Familienkreis das Ja-Wort. „Ich wollte es nicht geheim halten, es gab dann einen ziemlichen Dorf-Funk. Meine Mama wurde gefragt, was da los ist“, schmunzelt der vierfache Weltcup-Podestfahrer, der bewusst auf Social-Media-Postings verzichtete.