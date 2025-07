Passagierflugzeug im Osten Russlands abgestürzt: Dutzende Tote

Moskau – Im Osten Russlands ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Das teilte der russische Zivilschutz mit. An Bord des Flugzeugs, das auf dem Weg nach Tynda im Amurgebiet an der Grenze zu China war, waren laut Gouverneur Wassili Orlow 49 Personen. Die Maschine, eine Antonow vom Typ An-24, verschwand am Nachmittag kurz vor dem Ziel vom Radar. Sie sei beim zweiten Anflug auf Tynda gewesen, als das Signal erlosch, teilten die Behörden mit. Zuvor habe die Crew keine Probleme gemeldet.