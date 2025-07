Tiroler Tradition im Fokus: Schützenregiment Zillertal feiert 25. Jubiläum in Mayrhofen

Die Veranstaltung verspricht ein Wochenende voller Tradition, Kameradschaft und musikalischer Höhepunkte zu werden. Den Auftakt macht am Freitagabend ein Konzert der Militärmusik Tirol unter der Leitung von Hannes Apfolterer. Gemeinsam mit der Sopranistin Elisabeth de Roo werden beliebte Klassiker wie "Unser Tirol" und "La Montanara" dargeboten.

Der Höhepunkt des Treffens folgt am Sonntag: Über 1000 Schützen aus allen 15 Zillertaler Kompanien sowie Gastkompanien aus Tirol, Südtirol und Deutschland werden in einem eindrucksvollen Sternmarsch zum Festplatz Ederfeld ziehen. Begleitet werden sie von fünf Musikkapellen, angeführt von der Regimentsmusik BMK Zell am Ziller.