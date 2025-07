Pogacar sorgte für die Vorentscheidung, Gall wurde starker Sechster

Am Ort seines größten Erfolges – 2023 hatte der Osttiroler hinauf auf den Col de la Loze die Königsetappe gewonnen – fuhr Gall auch dieses Jahr lange in einer Ausreißergruppe um den Tagessieg mit. Am Ende hatte der Decathlon-Kapitän einen Rückstand von 2:25 Min. auf O'Connor und kletterte in der Gesamtwertung um eine Position auf den sechsten Platz (+15:36).

UAE-Star Pogacar (+1:45) wurde vom Visma-Team indes überhaupt nicht in Bedrängnis gebracht und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Vingegaard (+1:54) dank eines Zielsprints sogar auf 4:26 Min. aus. Der Deutsche Florian Lipowitz verlor als Tageselfter etwas Zeit, blieb aber Dritter (+11:01).

Gall setzte sich bereits am ersten von drei Anstiegen mit einer 13-köpfigen Ausreißergruppe ab, der auch Landsmann Gregor Mühlberger (Movistar) und Red-Bull-Star Primož Roglič angehörten. Während Mühlberger in einer Abfahrt stürzte, mit Schürfwunden aber weiterfahren konnte, wurden Gall und Co. am zweiten Berg, dem Col de la Madeleine, von Pogacar und Vingegaard eingeholt. Vor dem finalen Anstieg auf den Col de la Loze wollte in der nun siebenköpfigen Spitzengruppe aber niemand das Tempo angeben, weshalb sich O'Connor, Einer Rubio und Matteo Jorgenson absetzten. Gall reagierte nicht, verspielte dadurch einen möglichen Tagessieg und auch seinen Vorsprung auf bis dahin zurückgefallene Konkurrenten im Gesamtklassement wie Oscar Onley.