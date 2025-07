Ermittlungen um Baumgartners Tod: Gutachter-Team eingesetzt

Die italienische Staatsanwaltschaft in Fermo untersucht weiterhin die genauen Umstände des tödlichen Absturzes des österreichischen Extremsportlers Felix Baumgartner, der vor einer Woche in Porto Sant ́Elpidio in Italien verunglückt ist. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf mögliche technische Defekte des motorisierten Paragliders. Am Donnerstag wurde dafür ein technisches Gutachterteam beauftragt.