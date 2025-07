Zehnjährige schlug bei Sturz mit Scooter in Umhausen mit Kopf auf

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Donnerstag in Umhausen mit seinem Roller gestürzt und dabei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen. Das Kind war gegen 11.15 Uhr ohne Helm die Sandgasse entlanggefahren, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Sturz ist unklar. Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Das Mädchen wurde nach Versorgung durch den Notarzt mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)