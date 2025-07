Macron-Vorschlag zu Palästinenserstaat für Trump unbedeutend

US-Präsident Donald Trump hat die Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Anerkennung eines Palästinenserstaates heruntergespielt. Macrons Ankündigung habe "kein Gewicht" und werde nichts ändern, sagte Trump am Freitag in Washington. Macron will den Schritt im September bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York offiziell verkünden. Macron sei "ein sehr guter Typ, ich mag ihn, aber diese Aussage hat kein Gewicht".