Nach Protesten gegen die Beschränkung von Antikorruptionsbehörden in der Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Bereitschaft zu Änderungen betont. "Es ist völlig normal zu reagieren, wenn Menschen etwas nicht wollen, oder wenn ihnen etwas nicht gefällt", erklärte er am Freitag. "Für mich war es sehr wichtig, dass wir zugehört und angemessen reagiert haben."

Während nach Darstellung der Regierung in Kiew die Antikorruptionsbehörden durch das Gesetz besser arbeiten können, sagten Kritiker, dass dadurch Selenskyjs Macht ausgebaut werde. Das Gesetz löste die größten Proteste in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als drei Jahren aus. Auch europäische Verbündete äußerten Kritik.

In seiner abendlichen Videobotschaft kündigte Selenskyj am Donnerstag an, dass alle Mitarbeiter mit Zugang zu Staatsgeheimnissen Lügendetektortests unterzogen werden sollen, um einen russischen Einfluss in den staatlichen Stellen auszuschließen. "Und das müssen regelmäßige Kontrollen sein", sagte er. Zuvor hatte er einen entsprechenden neuen Gesetzesentwurf zur Arbeit der Antikorruptionsbehörden in das Parlament – die Oberste Rada – eingebracht. Dieser sieht Lügendetektortests innerhalb von sechs Monaten vor.