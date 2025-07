Österreicher achten auch im Urlaub auf Mülltrennung

Für die Umfrage wurden von Ende Mai bis Anfang Juni 1.000 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren befragt. Demnach sind Personen aus Westösterreich eher bereit, aktiv Müll zu trennen: In Tirol und Vorarlberg waren es 82 Prozent, in Salzburg 81 Prozent. In Wien gaben nur 59 Prozent der Befragten an, auch im Urlaub sorgsam auf die Mülltrennung zu achten. "Damit Abfalltrennung im Urlaub gelingt, müssen wir einfache Lösungen bzw. Trennmöglichkeiten in Hotels, privaten Unterkünften und Tourismusgegenden anbieten. Betroffene Gemeinden sind gefragt, ihren Gästen die Mülltrennung so einfach wie möglich zu machen", sagte Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB, laut Aussendung.