Auf frischer Tat ertappt: Zwei E-Bike-Diebe in Innsbruck festgenommen

Zwei E-Bike-Diebe wurden am Donnerstagabend in Innsbruck auf frischer Tat ertappt und festgenommen, berichtet die Polizei. Eine Anrainerin beobachtete gegen 21 Uhr in der Reichenaustraße zwei Männer, die Gegenstände aus dem Keller eines Mehrparteienhauses in ein Auto luden.