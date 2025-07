Das KRAPOLDI Festival verzaubert Innsbruck

Am 22. und 23. August ab 15 Uhr verwandelt sich die Innsbrucker Innenstadt in eine lebendige Bühne voller Magie, Akrobatik und Humor – es wird lustig, spektakulär und berührend.

Zwischen Altstadt und Maria-Theresien-Straße erwacht der Zauber des Augenblicks: Clowns zaubern aus dem Nichts heraus Lacher, Hula-Hoop-Reifen tanzen charmant im Takt, und an Stangen klettern Akrobat:innen hinauf und sorgen mit ihrer spektakulären Show für angehaltenen Atem und staunende Augen beim Publikum. Die Tirolerin Julia Rigger schwebt an ihrem Aerial Hoop schwerelos durch die Lüfte, während Angie Kurz mit ihrer atemberaubenden Hairhanging-Performance scheinbar die Schwerkraft herausfordert. Am Abend geht es am Marktplatz heiß her, wenn akrobatische Feuershows den Abendhimmel erleuchten.

Mit der großen und bunten Zirkusparade am Dienstag, 26. August, zieht das KRAPOLDI Festival von der Innenstadt in seine „Heimat“, den Rapoldipark. Dort liegt an diesen Tagen ein ganz besonderer Zauber in der Luft, der die Besucher:innen in seinen Bann zieht. Bunte Lichterketten, ein wundersames Wassercafé und die Insel der Geschichten verwandeln den Park in eine magische Oase.