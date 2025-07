Innsbrucker Alpenzoo wildert drei Habichtkäuze aus

Der Innsbrucker Alpenzoo wildert im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojektes der Veterinärmedizinischen Universität Wien drei Habichtkäuze aus. Die jungen Eulen waren Anfang Juli nach Grünau im oberösterreichischen Almtal gebracht worden. Dort befanden sie sich in einem Auswilderungsvoliere (eine Art überdachtes Außengehege, Anm.), die Ende August geöffnet werden soll, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Zoos.

In diesem Gehege sei es den Tieren, die im Alpenzoo von ihren Eltern ausgebrütet und aufgezogen worden waren, aktuell möglich, „sich in geschützter Umgebung an ihren neuen Lebensraum zu gewöhnen“. Ende August könnten die Habichtkäuze dann schließlich „selbst entscheiden, ob und wann sie ausfliegen wollen“, so die Verantwortlichen.