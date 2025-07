Kundgebung in Reutte gegen zwei Werksschließungen von Plansee in Deutschland

Freitag übergab der Betriebsrat der Ceratizit Empfingen ein Positionspapier zur bevorstehenden Standortschließung an den Vorstand der Plansee Holding AG. Im Anschluss fand eine Kundgebung in Reutte statt. Die Verhandlungen zur Ausarbeitung eines Sozialplans laufen bereits.

Die Autozulieferer in Baden-Württemberg erleben schwere Zeiten. Mehrere Unternehmen wurden schon geschlossen, mit Ende Dezember 2026 kommen zwei Werke von Ceratizit (Plansee Group) dazu. Freitagvormittag hat der Betriebsrat des Ceratizit-Standorts Empfingen ein Positionspapier zur bevorstehenden Schließung an Andreas Schwenninger, Vorstandsmitglied der Plansee Holding AG, übergeben. Im Anschluss marschierten rund 100 Beschäftigte aus Empfingen vom Werkstor des Plansee-Headquarters in Breitenwang zum Isserplatz nach Reutte. Dort fand eine von der BH Reutte genehmigte Kundgebung der IG Metall statt.

Im März hatte der Vorstand der Ceratizit aufgrund des anhaltend hohen Kostendrucks und der auf absehbare Zeit herausfordernden Auftragslage vor allem in der Automobilindustrie angekündigt, sein internationales Produktionsnetzwerk neu auszurichten. In diesem Zuge werden die deutschen Standorte Besigheim und Empfingen im Laufe des Jahres 2026 geschlossen. Die bislang an den beiden Standorten gefertigten Produkte werden künftig an anderen Standorten in Luxemburg und Italien hergestellt.