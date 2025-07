Aggressive Verkäufer drehten Imster Senioren an der Tür überteuerte Messer und Töpfe an

Drei Männer fuhren in Imst und Umgebung von Haus zu Haus, um überteuerte Küchenwaren zu verkaufen. Dabei waren sie teils sehr aufdringlich und aggressiv. Zwei Pensionisten erlitten so einen beträchtlichen finanziellen Schaden.

Die Polizei hat am Donnerstag ein Trio geschnappt, das seit Ende Juni im Oberland von Tür zu Tür zog, um überteuerte Waren zu verkaufen. In Imst und Umgebung klingelten die Männer bei Haushalten, um teils sehr aufdringlich und aggressiv überteuerte Topf- und Messersets anzubieten. Damit haben sie einen 81-jährigen Milser dazu bewegt, drei Topfsets und ein Messerset zu weit überhöhtem Preis zu kaufen.

Auch in Karrösten wurde ein 84-Jähriger erfolgreich zum Kauf von vier Messersets gedrängt. Sein aufmerksamer Nachbar notierte allerdings das Kennzeichen des Fahrzeugs der drei Männer. So konnte eine Polizeistreife das Auto auf einem Parkplatz in Mils anhalten und die Verdächtigen kontrollieren.